Здоровье 16 января 2023, 12:57 Еще 4289 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России Оперштаб сообщил о 4289 случаях заражения коронавирусом в России за сутки РИА «Новости»

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За последние сутки заражение коронавирусом подтвердили у 4289 человек в России. Выздоровели 3466 пациентов, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Выявлено 4289 новых случаев. Умерло за сутки 40 человек», — уточнили в сообщении.

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Выздоровевших за последние 24 часа оказалось на 8% больше, чем днем ранее. При этом количество случаев заражения коронавирусом в стране уменьшилось по сравнению с показателями 15 января. Тогда ковид подтвердили у 4789 человек, скончались 43 человека.

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За сутки в России госпитализировали 363 заболевших COVID-19, днем ранее в больницу доставили 489 человек. За сутки количество госпитализаций уменьшилось в 44 регионах РФ, а увеличилось — в 17. Еще 24 субъектах ситуация никак не изменилась.

Роспотребнадзор по Московской области отметил, что с начала эпидемии коронавируса в регионе сделали 3 145 413 тестов на коронавирус.