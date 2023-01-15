Здоровье 15 января 2023, 12:33 Суточное количество заражений коронавирусом в России снизилось Оперштаб: в России за сутки выявили 4789 случаев заражения коронавирусом Сайт мэра и правительства Москвы

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За минувшие сутки в России снизилось количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили сотрудники федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

По данным ведомства, за минувшие сутки по всей стране зафиксировали 4789 положительных тестов на коронавирус. При этом днем ранее данный показатель составлял 5102 случая.

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Снизилось и количество летальных исходов заражения коронавирусом. Если 14 января врачи зарегистрировали 46 смертей из-за последствий инфицирования, то за минувшие сутки по всей стране выявили 43 летальных исхода.

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Динамика на снижение прослеживается и в подсчете случаев выздоровления. За минувшие сутки в России от лечения коронавируса освободили 3208 пациентов, а днем ранее — 3887.

За сутки в России госпитализировали 489 заболевших против 813 днем ранее (снижение на 39,9%). Число госпитализаций уменьшилось в 59 регионах и увеличилось в 10. В 16 областях ситуация не изменилась.