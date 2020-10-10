Еще 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 35 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за последние сутки. Общее количество погибших с подтвержденным COVID-19 в столице достигло 5595 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сказано в сообщении.

Днем ранее оперштаб сообщил о 30 умерших.

Британские ученые обнаружили еще три новых симптома, которые могут указывать на то, что человек болен COVID-19. Речь идет о повышенной утомляемости, боли в мышцах, а также появлении волдырей на ногах. При этом исследователи отметили, что при заражении новым типом коронавирусной инфекции симптомы всегда проявляются по-разному. Это зависит как от возраста пациента, так и от особенностей его организма.

При этом Минздрав Великобритании не стал вносить новые симптомы в список индикаторов заражения коронавирусом. В ведомстве отметили, что приняли такое решение, чтобы не перегружать центры тестирования.