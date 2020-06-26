Еще 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве

Количество новых выявленных случаев в Москве составило 813. Всего московские медики выявили 218 604 случая заражения новым вирусом в столице.

Власти города продолжают проводить массовое тестирование на антитела у горожан. Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, популяционный иммунитет имеют 19,9% жителей, из которых у 7% иммунитет сформировался за последний месяц.

Третий этап тестирования завершился 18 июня. В нем приняли участие почти 90 тысяч жителей мегаполиса.

После начала пандемии власти Москвы ввели в городе режим особой готовности, который предусматривал самоизоляцию жителей и запрет на работу ряда предприятий. Это позволило избежать сильной нагрузки на больницы и не допустить сильного распространения заболевания. Большую часть ограничений сняли с наступлением лета. Однако в городе сохраняется правило о соблюдении социальной дистанции и обязательном ношении масок и перчаток в транспорте, магазинах и общественных местах.