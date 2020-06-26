Иммунитет к коронавирусу нашли у 20% москвичей

В Москве продолжается массовое тестирование горожан на антитела к 2019-nCoV. Иммунитет к инфекции выявили почти у 20% прошедших обследование.

«По результатам исследования популяционный иммунитет у горожан формируется и дальше, и на сегодняшний день практически 20% москвичей такой иммунитет имеют — 19,9%», — приводит РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что в столице 18 июня завершился третий этап массового тестирования на антитела. В нем приняли участие более 90 тысяч жителей мегаполиса. Показатель улучшился по сравнению со вторым этапом на 2%. У 7% москвичей иммунитет сформировался за последний месяц.

С начала пандемии Москва стала эпицентром вспышки коронавируса в России. Городские власти приняли жесткие ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции. К началу лета ситуация стабилизировалась.

Всего московские медики выявили 218 604 случая заражения новым вирусом в столице. От COVID-19 умерли 3694 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что любые манипуляции с данными по коронавирусу в мегаполисе невозможны, так как с ними работает вся медицинская сеть города.