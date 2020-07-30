За прошедшие сутки в Москве скончались еще 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в столице скончались 4480 человек. Днем ранее заболевание не смогли побороть 12 пациентов с COVID-19.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

В России выявлено 834 499 случаев заражения вирусом. Около 75% из них выздоровели — 629 655. Не смогли побороть инфекцию 13 802 пациентов, согласно данным стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что день города в столице могут отменить. Власти столицы не уверены, что массовое мероприятие удастся провести уже в сентябре.