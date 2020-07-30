Москва может отказаться от празднования Дня города

При этом подготовка к празднику уже началась.

«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что нам позволит это эпидемическая ситуация. Хотя я очень надеюсь, и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая. Поэтому мы, конечно, начинаем потихоньку готовиться к этому большому мероприятию», — сказал Собянин.

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве не снизится в ближайшее время, предположил мэр. Однако, по его словам, ситуация стабильна. Объем выявленных случаев сократился в 10 раз по сравнению с пиковым уровнем. Это минимальный уровень, который может и не опуститься в ближайшем будущем.

Около 6,5 тысячи больничных коек остаются развернутыми для пациентов с COVID-19. На пике пандемии в Москве было открыто 23 тысячи коек.

Еще 18 июля Собянин заявил, что мероприятия ко Дню города пройдут в Москве в обычные сроки — в начале сентября. Правда, тогда он сказал это с одной оговоркой: обстановка с коронавирусом не должна ухудшиться. Мэр посчитал вероятность, что День города окажется первый фестивалем с начала пандемии и пройдет по расписанию, очень высокой.

С 2016 года по указу главы Москвы День города отмечается в первую или во вторую субботу сентября.

В Екатеринбурге тоже отказались от проведения массовых мероприятий в честь Дня города, который состоится 15 августа. Такая мера принята в связи с эпидемиологической ситуацией, которая не позволяет устроить праздник в полную силу. Для местных жителей устроят радиомарафон с викторинами и поздравлениями.