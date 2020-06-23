Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Москве. Это минимальный показатель с апреля

За прошедшие сутки в столице погибли еще 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб. Это минимальное с 16 апреля количество умерших.

Общее число жертв в Москве составило 3631. Днем ранее от последствий инфекции погибли 26 пациентов.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус» — говорится в сообщении оперштаба.

За сутки в столице выявили 1081 новых заболевших. Общее количество зараженных в стране составляет 599 705 человек. Из них удалось вылечится — 356 429 пациентам. Погибли 8 359 человек.

В России вакцину от коронавирусной инфекции получила вторая группа добровольцев. В Сеченовском университете препарат ввели еще 20 испытуемым.