В столице от коронавирусной инфекции скончались еще 12 пациентов. Общее число жертв вируса достигло 4798 человек. Днем ранее от вируса скончались 10 жителей.

Об этом сообщается в ежедневном отчете столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в Москве выявили 260 361 случай заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 654 новых заболеваний.

Роспотребнадзор считает ситуацию в стране «управляемой». За последние пять месяце число заражений снизилось в 60 раз. Кроме того российская вакцина от коронавируса поступила в в гражданский оборот. В скором времени ожидается массовая добровольная вакцинация.