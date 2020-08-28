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    28 августа 2020, 23:28

    Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве — оперштаб

    Арина Гудилова

    В столице от коронавирусной инфекции скончались еще 12 пациентов. Общее число жертв вируса достигло 4798 человек. Днем ранее от вируса скончались 10 жителей.
    Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве — оперштаб

    Об этом сообщается в ежедневном отчете столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

    «В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

    Всего с начала эпидемии в Москве выявили 260 361 случай заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 654 новых заболеваний.

    Роспотребнадзор считает ситуацию в стране «управляемой». За последние пять месяце число заражений снизилось в 60 раз. Кроме того российская вакцина от коронавируса поступила в в гражданский оборот. В скором времени ожидается массовая добровольная вакцинация.

    Новости SMI.FM