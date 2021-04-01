Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» начала поступать в больницы на этой недели. Она уже доступна для использования. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«Сегодня в основном доступная вакцина „Спутник“, а также начала поступать на этой неделе „ЭпиВакКорона“. Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования „КовиВак“», — заявил глава ведомства Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Он отметил, что лечащий врач должен проконсультировать людей с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями на предмет того, какая вакцина им лучше подойдет. В целом, по словам Мурашко, использовать можно все три российских препарата.

«ЭпиВакКорону» разработал новосибирский центр «Вектор». Вакцину зарегистрировали в 2020 году. Первым в мире и первым в России зарегистрированным препаратом от коронавируса является «Спутник V» от Центра имени Гамалеи. Также в РФ получила лицензию вакцина «КовиВак» Центра имени Чумакова.

В скором времени цена «ЭпиВакКороны» снизится с 9 541 до 4 210 рублей за пачку. Об этом заявили в ФАС.

Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года. К настоящему времени привились около семи миллиона человек.