Эпидемиолог спрогнозировал меньшую заболеваемость COVID-19 в России, чем год назад

Заболеваемость ковидом этой осенью в России должна быть ниже, чем в прошлом году. Однако многое будет зависеть от того, как насколько хорошо соблюдаются меры профилактики. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики», — сказал Горелов РИА «Новости».

В частности, речь идет о соблюдении дистанции, ношении масок, мытье рук. Он напомнил, что масочный режим никто не отменял. В азиатских странах после первого вируса SARS носить маски стал обыденном делом.

Горелов добавил, что уже 40 миллионов человек в стране сделали прививку от коронавируса, другая часть переболела. Однако для достижения популяционного иммунитета нужно, чтобы еще больше людей привилось и появилась необходимая иммунная прослойка.

В четверг, 23 сентября, за сутки выявили 21 438 случаев коронавируса в России. Это больше, чем в предыдущие дни.