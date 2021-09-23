Число новых случаев ковида подскочило выше 21 тысячи впервые с середины августа

В России за сутки выявили 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах, это самое большое число с 10 августа. Кроме того, повторен рекорд по смертям — за 24 часа погибли 820 больных ковидом.

Больше всего случаев в Москве (+3445), Санкт-Петербурге (+1698) и Подмосковье (+936). Уточняется, что у 8,5% заболевших в России не было зафиксировано клинических проявлений болезни. За суки полностью выздоровели 16 567 пациентов.

Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 7 354 995 человек. Скончались 201 445, поправились 6 558 780.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, скорее всего, примерно в конце ноября-начале декабря. В этом время страна должна выйти на плато по заболеваемости. Сейчас в РФ продолжается третья волна, она растянулась из-за сезона отпусков и миграции. Осенний подъем заболеваемости не должен превысить летние показатели.

По его мнению, рост заражения пойдет весной. Однако он не должен дать нагрузку на Минздрав. При этом Тимаков подчеркнул, что события будут развиваться таким образом, если не появится серьезных мутаций коронавируса.