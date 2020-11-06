Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, опасна ли мутация коронавируса

Коронавирус мутирует, но изменения не делают его более опасным. Тяжелых пациентов с COVID-19 не стало больше.

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — рассказал РИА «Новости» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Легкая форма коронавируса наблюдается примерно у двух третей от числа заболевших. Такие же показатели были весной. Количество тяжелых пациентов также не увеличилось. Это говорит о том, что вирус не поменялся глобально.

О новой мутации коронавируса писали и европейские ученые. Швейцарские и испанские специалисты обнаружили новый вид COVID-19 еще в июне. Мутировавший вирус зафиксировали в Британии, Ирландии, Норвегии и Швейцарии. Каждая вариация COVID-19 обладает свой собственной генетической подписью. Это значит, что ученые могут отследить место, где она впервые появилась.