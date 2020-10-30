Новый коронавирус быстро расходится по Европе. В некоторых странах заражены 70% людей

Швейцарские и испанские ученые обнаружили новый вид коронавируса. Он появился летом и распространяется по Европе вот уже два месяца. Вирус зафиксировали во многих государствах, включая Британию, Ирландию, Норвегию и Швейцарию.

Впервые новый вид коронавируса зарегистрировали в июне, пишут ученые. Их публикацию разместили на портале medRxiv. В исследовании подробно описывается, как международная группа специалистов следила за генетическими мутациями коронавируса. Каждая его вариация имеет свою собственную генетическую подпись. Это означает, что ее можно проследить до места, где она впервые появилась.

Новый коронавирус

Изначально новый вид вируса под названием 20A.EU1 выявили в автономных сообществах Арагона и Каталония. Позже он захватил Валенсию и распространился по всей Испании. Уже через месяц после обнаружения нового вида вируса доля зараженных им в стране превысила 40%. 20A.EU1 вырвался за пределы Испании — его выявили в Швейцарии, Ирландии и Великобритании. В сентябре доля заболевших уже выросла до 70%. Заражения этим видом фиксируют также в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции.

Специалисты подчеркивают, что пока не известны причины такого активного распространения нового коронавируса. Возможно, он обладает повышенной способностью передаваться от человека к человеку. Однако есть вероятность того, что вирус просто распространился локально — в Испании, а его географию уже расширили туристы. Ученые, проводившие исследование, склоняются именно ко второму варианту как к причине массового заражения новой вариацией вируса.

По словам ведущего автора исследования, генетика Базельского университета Эммы Ходкрофт, новый вид вируса SARS-CoV-2 не похож ни на одну версию, виденную специалистом ранее.

«Я не видела ни одного варианта с такой динамикой, пока изучала геномные последовательности коронавируса в Европе», — цитирует генетика Financial Times.

На данный момент нет данных для оценки серьезности нового коронавируса, и, хотя 20A.EU1 доминирует в некоторых странах, он не распространился повсюду. Например, не обнаружили 20A.EU1 в России.

«У нас порядка 100 последовательностей вируса из России от сентября. Мы не видим среди них испанского варианта. Но это может означать, что просто не попался образец. Сотня образцов явно меньше, чем количество заражений в России. Но на данный момент нет доказательств, что этот вариант есть в России», — заявила Ходкрофт.

Новый вызов

Генетик также добавила, что быстрое распространение нового вида демонстрирует, что принятых этим летом ограничительных мер недостаточно для остановки пандемии COVID-19. Волна новых случаев заражения коронавирусом в Европе побудила некоторые страны ввести новые меры безопасности в связи с приближением зимы, пишет CNBC.

Так, в Германии число заболевших растет, а экономика попросту не выдержит еще одного закрытия бизнеса в стране, отметила канцлер Ангела Меркель.

«Мы находимся перед серьезным вызовом, наша задача — быть способными отслеживать контакты. Мы уже в экспоненциальной фазе, это видно по ежедневным данным», — заявила Меркель на пресс-конференции 14 октября.

Глава Франции объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, где находится Париж. Эту же меру введут еще в восьми городах. Причина все та же: ускорение темпов распространения COVID-19. Об этом сообщает BFM TV.

В Италии фиксируют новые антирекорды по количеству заболевших в стане, сообщает TGCal 24. Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения, введенный 26 марта в связи с пандемией коронавируса, еще на один месяц — до 31 октября. А в Великобритании будут использовать новую трехступенчатую систему обеспечения безопасности.