Эпидемиолог призвал всех россиян привиться от коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал всех россиян привиться от коронавируса. Он напомнил, что борьба с пандемией продолжается, написал сайт RT.

«Эпидемия никуда не делась, она продолжается. Самый главный метод — это вакцинация. Надо прививаться. Все, кто имеет возможность получить прививку, должны сделать ее», — подчеркнул Альтштейн.

Специалист пояснил, что, если в России будет примерно 60% иммунных людей, показатели заболеваемости существенно снизятся. Эксперт отметил, что после вакцинации человек приобретает иммунитет в течение 20-40 дней. Как уточнил врач, «Спутник V» — это вакцина с хорошо доказанной эффективностью.

В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 9462 человек.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что рост количества новых случаев коронавируса мог произойти из-за увеличения проводимых ПЦР-тестов после майских праздников. Еще одной причиной могли стать отдыхающие, которые привезли коронавирус из других стран.