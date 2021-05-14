Иммунолог объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве

Рост количества новых случаев коронавируса в Москве мог произойти из-за увеличения проводимых ПЦР-тестов после майских праздников. Еще одной причиной могли стать отдыхающие, которые привезли коронавирус из других стран, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Иммунолог отметил в беседе с РИА «Новости», что предпринятые властями меры предосторожности во время майских праздников сработали. Он считает, что без этих мер количество заболевших было бы больше.

Однако сам всплеск новых случаев заражения коронавирусом объяснить сложно.

«Надо сравнить с цифрами анализов, может быть, после праздников просто сделали тестов большое количество. И возвращение из-за границы могло привести к всплеску, в том числе вирусов-мутантов, и это самое главное, в чем надо убедиться», — отметил Жемчугов.

Также иммунолог отметил, что нужно уточнить, заносятся ли результаты тестов, которые были взяты в московских аэропортах у транзитных пассажиров.

Ранее оперштаб сообщил, что в Москве зарегистрировано более 3,8 тысячи новых случаев. Таких цифр не было с 17 января. Всплеск заболеваемости зафиксирован в целом по России. Впервые с марта было выявлено более 9,4 тысячи новых случаев коронавируса.