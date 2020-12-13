Эпидемиолог предупредил о проблемах с памятью после COVID-19

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — пояснила Пшеничная.

Собеседница отметила, что после выздоровления некоторые пациенты продолжают кашлять и жалуются на жжение в груди, головную и мышечную боль и тахикардию. После тяжелой инфекции нужно дать организму время на восстановление и поберечься. Не стоит сразу бежать на работу.

Ранее Пшеничная сообщила, что заражение коронавирусом может спровоцировать выпадение волос. Это нестрашно, так как после выздоровления через несколько месяцев все придет в норму и волосы снова отрастут.