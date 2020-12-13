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    13 декабря 2020, 07:54

    Эпидемиолог предупредил о проблемах с памятью после COVID-19

    Андрей Иванов

    Одно из возможных последствий COVID-19 — когнитивные нарушения. У переболевших могут начаться проблемы с памятью и концентрацией внимания. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
    Эпидемиолог предупредил о проблемах с памятью после COVID-19

    «В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — пояснила Пшеничная.

    Собеседница отметила, что после выздоровления некоторые пациенты продолжают кашлять и жалуются на жжение в груди, головную и мышечную боль и тахикардию. После тяжелой инфекции нужно дать организму время на восстановление и поберечься. Не стоит сразу бежать на работу.

    Ранее Пшеничная сообщила, что заражение коронавирусом может спровоцировать выпадение волос. Это нестрашно, так как после выздоровления через несколько месяцев все придет в норму и волосы снова отрастут.