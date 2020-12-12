Россиян предупредили о выпадении волос из-за коронавируса
«Состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма. И причиной алопеции (выпадения волос) могут быть самые разные факторы: стресс, гормональные изменения (например, во время беременности), а также различные инфекционные заболевания. В том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело», — заявила Пшеничная во время беседы с РИА «Новости».
Она объяснила, что во время болезни организм бросает все ресурсы на борьбу с ней. Волосы лишаются необходимого и начинают выпадать. Пшеничная уверила, что это нестрашно. После выздоровления все придет в норму.
«Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста. Но на это может понадобиться несколько месяцев», — добавила собеседница.
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