Россиян предупредили о выпадении волос из-за коронавируса

Коронавирус, как и другая инфекция, может вызвать выпадение волос. После выздоровления все придет в норму через несколько месяцев. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма. И причиной алопеции (выпадения волос) могут быть самые разные факторы: стресс, гормональные изменения (например, во время беременности), а также различные инфекционные заболевания. В том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело», — заявила Пшеничная во время беседы с РИА «Новости».

Она объяснила, что во время болезни организм бросает все ресурсы на борьбу с ней. Волосы лишаются необходимого и начинают выпадать. Пшеничная уверила, что это нестрашно. После выздоровления все придет в норму.

«Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста. Но на это может понадобиться несколько месяцев», — добавила собеседница.

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