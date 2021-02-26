Эпидемиолог объяснил, почему в России стали реже болеть COVID-19

В России в последние недели наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Этому поспособствовало соблюдение мер предосторожности, а также набирающая обороты массовая вакцинация. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ключевым моментом, указывающим на то, что заболеваемость идет на спад, является индекс распространения вируса, который должен быть меньше единицы. Сейчас он именно такой в более чем 90% регионов», — рассказала она РИА «Новости».

Она добавила, что за несколько недель количество регистрируемых случаев уменьшилось в три раза. Также снизилось количество случаев с бессимптомными формами инфекции. По словам эксперта, люди стали реже болеть коронавирусом.

Ранее врач-вирусолог Николай Крючков объяснил, если человек заболел после первой прививки от коронавируса, то дату следующий инъекции лучше перенести. Перерыв между уколами может длиться до месяца. О дате повторной прививки нужно договориться с вакцинологом.