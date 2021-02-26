Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса

Если человек заболел после первой прививки от коронавируса, то дату следующий инъекции лучше перенести. Перерыв между уколами может длиться вплоть до месяца.

Врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что если после вакцинации появились симптомы ОРВИ, то сроки второй инъекции нужно перенести на одну-две недели.

«Если вы заболели простудным заболеванием после первой прививки от коронавируса, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное теплое питье. Когда пройдет первый, острый период ОРВИ и нормализуется температура, следует сделать вторую прививку», — сказал Крючков.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов журналистам «ВМ» сообщил, что сроки второй инъекции можно увеличить и на большее время, вплоть до месяца. О дате повторной прививки нужно договориться с вакцинологом.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что сезонные колебания по числу заразившихся коронавирусом не исключены, однако весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается.