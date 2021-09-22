Эпидемиолог назвал необходимые для пенсионеров прививки

Эпидемиолог Елена Бурцева рассказала, какие прививки обязательно следует сделать пенсионерам в этом сезоне. Об этом сообщило ИА Nation News.

По ее мнению, это вакцина от гриппа и коронавируса. Врач уточнила, что они не взаимозаменяемы. Также Бурцева отметила, что перерыв между ними должен быть в районе месяца. Подготовки ни одна из вакцин не требует.

«Гриппозная вакцина разрешена для лиц пожилого возраста также, как и коронавирусная. Каждый должен спланировать под свой график. Если говорить об актуальности, считаю, что в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса», — заявила она.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала журналистам, как россияне, сделавшие прививку от коронавируса, переносят болезнь. По ее словам, фиксируются лишь единичные случаи госпитализации.

«Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные», — подчеркнула заммэра.