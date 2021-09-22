Стало известно, как вакцинированные переносят ковид

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала журналистам, как россияне, сделавшие прививку от коронавируса, переносят болезнь. По ее словам, фиксируются лишь единичные случаи госпитализации. Об этом сообщило РИА «Новости» в среду, 22 сентября.

«Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные», — подчеркнула заммэра.

Она напомнила, что в период сезонных заболеваний, а также на фоне подъема инфицирования коронавирусом важно носить маски и использовать антисептики для обработки рук. Людям, которые поставили первый компонент вакцины, стоит своевременно явиться в один из пунктов за второй прививкой.