Эпидемиолог Минздрава назвал срок заразности человека с коронавирусом

Пациент с коронавирусом остается заразным в течение 10-20 дней, а в редких случаях — до двух месяцев. Об этом объявил эпидемиолог Минздрава России.

Эпидемиолог ведомства объяснил, что зачастую пациент с COVID-19 остается заразным меньше месяца — не более 20 дней. Однако есть редкие случаи, когда заразность длится около 60 дней.

«Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть <…> до 20 дней», — сказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его цитирует ТАСС.

При этом иностранные ученые заметили уникальный случай с 71-летней пациенткой из США, которая болела COVID-19 на протяжении 105 дней. Причем 70 из них она была заразной, несмотря на отсутствие симптомов. У женщины был ослаблен иммунитет, она страдала лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией. Коронавирусная инфекция у нее протекала без симптомов — вирус выявили при обследовании в больнице.

После инфицирования заразность человека зависит от формы заболевания, сказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, человек может быть заразен не только в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, но и после этого.