Иммунолог объяснил, сколько дней человек с COVID-19 остается заразным

Заразившийся коронавирусом человек может быть опасен для окружающих в течение двух или даже трех недель. Именно поэтому при любых признаках заболевания необходимо делать тесты. Об этом предупредил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам медика, после инфицирования заразность человека будет зависеть от формы заболевания.

«Я бы <…> посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода — не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три», — привела слова иммунолога НСН.

Жемчугов отметил, что в вопросе заражения ключевую роль играет так называемая заражающая доза. Если человек получил 500 частиц от носителя вместо тысячи, то он может и не подхватить вирус. Помогают уменьшить эту дозу проветривания помещений, дезинфекция и использование масок.

«Все простудные симптомы требуют ПЦР-исследования на COVID-19. Это температура, головная боль, боль в мышцах, сухой кашель, потеря обоняния. Нужно делать в этих случаях и тесты на грипп, потому что лечат его другим способам», — подчеркнул иммунолог.

Российские врачи выявили 1 599 976 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось 1 200 560 человек. Скончались после заражения 27 656 пациентов.