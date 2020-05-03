Эпидемиолог Минздрава назвал коронавирус опасным для всех органов

Он пояснил, что проявления заражения коронавирусом у всех разные. У одного человека может вообще не быть симптомов, у другого — заболевание, схожее с ОРВИ, от легкой формы до тяжелейшей пневмонии, когда человек уже не может дышать самостоятельно. Кроме того, поражаются нервная система, кровеносные сосуды и другие внутренние органы человека.

«Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром (образование тромбов — прим. ред.) — более 50%, острое повреждение почек — около 15% и повреждение миокарда — более 20%», — перечислил Николай Брико.

Он пояснил, что вирус находит различные пути для попадания в организм. Но цель там у него одна: клетки, чьи рецепторы вырабатывают белок экзопептидазу. Они есть в дыхательном тракте, почках, пищеводе, мочевом пузыре, подвздошной кишке, сердце, центральной нервной системе. Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека.

На вопрос о том, от чего зависит, проявятся у зараженного симптомы или нет, Николай Брико ответил, что тут роль играют два фактора: количество попавшего в организм возбудителя и способности организма противостоять заражению.

«Здесь немаловажное значение имеют генетика, наличие хронических сопутствующих заболеваний и своевременность обращения за медицинской помощью», — пояснил главный эпидемиолог Минздрава.

Ранее стало известно, что в качестве основного способа диагностики для подтверждения коронавирусной инфекции используют компьютерную томографию. На четвертый или пятый день в легких происходят изменения, а очаги инфекции на снимке выглядят как белые матовые пятна.

На сегодняшний день в России количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило 134 687. Выздоровели за время пандемии 16 639 пациентов. Летальным исходом закончилось заражение для 1280 пациентов.