Назван способ безошибочной диагностики коронавирусной инфекции

Он отметила, что сегодня можно точно сказать, что основным способом диагностики для болеющего коронавирусной инфекцией является КТ. Там врач может увидеть главный симптом для постановки диагноза — «эффект матового стекла».

«В результате определяем одну из четырех стадий пневмонии. При первых двух стадиях отправляем пациента лечиться на дом, хотя и продолжаем оставаться с ним на связи, проводить необходимые обследования, мониторить состояние здоровья, выдаем все необходимые препараты. Третья и четвертая стадии означают госпитализацию в стационар», — пояснила Елена Самышина.

Она отметила, что протокол исследования КТ отправляется в специальный референс-центр, где его изучают рентгенологи. Такой мини-симпозиум позволяет избежать ошибки в постановке диагноза. Также недавно врачи начали использовать программу «Компьютерное зрение». Она проводит анализ снимка, указывая на ряд моментов, которые стоят внимания, но незаметны для человеческого глаза.

В день через референс-центр проходит до 40 тысяч исследований. Всего же в Москве начали круглосуточно работать более 40 центров, где семь дней в неделю можно пройти компьютерную томографию.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который сам перенес заражение коронавирусом, отметил, что изменения в легких на КТ можно увидеть на четвертый или пятый день. Очаги инфекции будут матового белого цвета. Тогда можно ставить точный диагноз.

Также он отметил, что еще двумя признаками заражения коронавирусом являются резкая потеря обоняния и осязания. Таких симптомов практически нет при простуде.

В России последние несколько дней идет резкое увеличение выявленных случаев заражения. Сегодня коронавирус подтвердили у 10 633 человек. Общее количество инфицированных составило 134 687. Выздоровели за время пандемии 16 639 пациентов. Летальным исходом закончилось заражение для 1280 пациентов.