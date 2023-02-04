04 февраля 2023, 13:52
Антипрививочников захотели признать экстремистами в России
Депутат Соломатина предложила причислить антипрививочников к экстремистам
Лиц, выступающих против вакцинации, могут признать в России экстремистами. Об этом изданию Ura.ru рассказала депутат Государственной думы Татьяна Соломатина.
По ее словам, в категорию антипривочников входят очень много людей, часть которых может заблуждаться в своем отношении к медицинским вакцинам.
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«Может появиться вариант признать их экстремистскими организациями, если их деятельность в социальных сетях будет каким-то образом сказываться на здоровье и жизни сограждан», — отметила она.
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Соломатина не исключила, что продвижение отдельными людьми идеи об отказе от вакцинации могут быть связаны с желанием определенных структур сократить население страны.
«Есть люди, отрабатывающие чьи-то деньги, какой-то заказ. Известно, что есть структуры, злонамеренно призывающие отказаться от вакцинации. Это та же самая война, но на другом фронте», — добавила она.
Ранее глава ННИ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России есть несколько десятков различных вариантов коронавируса, отличных от штамма «омикрон».
Госдума РФ
Вакцинация
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