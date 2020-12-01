Эндокринолог назвал верный способ перестать есть фастфуд

Эксперт уточнила, что подразумевает под фастфудом блюда из ресторанов и кафе быстрого питания, а также все полуфабрикаты и пищу с большим содержанием химических веществ. Тараско порекомендовала сперва добавить в ежедневное меню много полезного. Спустя время можно исключать вредную еду. Помимо прочего, важно чаще хвалить себя, пишет «Вечерняя Москва».

«Неделю посидеть на правильном питании не получится, нужно дать себе больше времени и отслеживать результаты: хорошее самочувствие, повышение уровня энергии, нормализация сна, состояния кожи», — подчеркнула специалист.

Она напомнила, что здоровая привычка устанавливается примерно 4-6 недель.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова объяснила, какой кофе можно давать ребенку. По ее словам, маленьким детям этот напиток противопоказан, однако школьнику можно позволить его при некоторых условиях.