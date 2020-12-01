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    01 декабря 2020, 14:33

    Врач-диетолог объяснил, какой кофе можно пить детям

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила, какой кофе можно давать ребенку. По ее словам, маленьким детям этот напиток противопоказан, однако школьнику можно позволить его при некоторых условиях, сообщил «МИР 24».
    Врач-диетолог объяснил, какой кофе можно пить детям

    «Кофе не рекомендуется давать детям, но если это не крепкий, а слабый напиток с добавлениям молока, то его уже можно и детям школьного возраста. Если ребенок не гиперактивный и у него нет проблем со сном, то в том, чтобы утром выпить кофе, чай или какао, нет ничего плохого», — пояснила медик.

    Также специалист развеяла распространенный миф о том, что кофе наносит вред и не приносит пользы организму. Она отметила, что есть люди с индивидуальной непереносимостью этого продукта. Например, у человека могут быть нарушения сердечного ритма и повышенное артериальное давление. В иных случаях противопоказаний нет.

    Специалист напомнила, что кофеин содержится и в чае. По ее мнению, если пить натуральный кофе без сахара, он окажет лишь положительное воздействие на организм. Этот продукт является хорошим антидепрессантом, а его запах улучшает настроение.