Врач-диетолог объяснил, какой кофе можно пить детям

«Кофе не рекомендуется давать детям, но если это не крепкий, а слабый напиток с добавлениям молока, то его уже можно и детям школьного возраста. Если ребенок не гиперактивный и у него нет проблем со сном, то в том, чтобы утром выпить кофе, чай или какао, нет ничего плохого», — пояснила медик.

Также специалист развеяла распространенный миф о том, что кофе наносит вред и не приносит пользы организму. Она отметила, что есть люди с индивидуальной непереносимостью этого продукта. Например, у человека могут быть нарушения сердечного ритма и повышенное артериальное давление. В иных случаях противопоказаний нет.

Специалист напомнила, что кофеин содержится и в чае. По ее мнению, если пить натуральный кофе без сахара, он окажет лишь положительное воздействие на организм. Этот продукт является хорошим антидепрессантом, а его запах улучшает настроение.