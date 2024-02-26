26 февраля 2024, 14:10
Эндокринолог назвала 5 продуктов для здоровья мозга
Эндокринолог Лебедева: орехи, ягоды, рыба и яйца помогут улучшить работу мозга
Чтобы мозг работал как надо, нужно правильно организовывать питание. Эндокринолог Диляра Лебедева назвала топ-5 продуктов, которые необходимы для сохранения нормальной работы мозга и его здоровья.
«Для хорошей работы мозгу нужны постоянные тренировки, полноценный отдых и правильное питание. Выпадение любого из этих составляющих негативно скажется на запоминании, концентрации, способности анализировать информацию», — написала доктор.
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Она также уточнила, какие продукты помогут сохранить работоспособность мозга.
1. Жирная рыба — источник полноценного белка и Омега-3, который стимулирует работу клеток мозга, облегчает усвоение информации.
2. Орехи — также источник Омега-3, антиоксидантов и витамина Е. Они улучшают мозговую деятельность и снижают риск развития болезни Альцгеймера.
3. В яйцах содержатся качественный белок и набор витаминов и микроэлементов, полезных для мозга. Среди них — витамины В1 и В6, фолиевая кислота, фосфор, холин.
4. Брокколи содержит витамин Е и много антиоксидантов, которые защищают клетки мозга от вредного влияния окислительного стресса.
5. Ягоды — важный ресурс антиоксидантов и витаминов, которые тормозят возрастные изменения в мозге.
Ранее стало известно, что употребление более трех яиц на завтрак может повлечь болезни сердца.
Питание
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