Здоровье 26 февраля 2024, 14:10 Эндокринолог назвала 5 продуктов для здоровья мозга Эндокринолог Лебедева: орехи, ягоды, рыба и яйца помогут улучшить работу мозга Freepik

Читать 360tv в

Чтобы мозг работал как надо, нужно правильно организовывать питание. Эндокринолог Диляра Лебедева назвала топ-5 продуктов, которые необходимы для сохранения нормальной работы мозга и его здоровья.

«Для хорошей работы мозгу нужны постоянные тренировки, полноценный отдых и правильное питание. Выпадение любого из этих составляющих негативно скажется на запоминании, концентрации, способности анализировать информацию», — написала доктор.

Реклама

Она также уточнила, какие продукты помогут сохранить работоспособность мозга.

1. Жирная рыба — источник полноценного белка и Омега-3, который стимулирует работу клеток мозга, облегчает усвоение информации.

2. Орехи — также источник Омега-3, антиоксидантов и витамина Е. Они улучшают мозговую деятельность и снижают риск развития болезни Альцгеймера.

3. В яйцах содержатся качественный белок и набор витаминов и микроэлементов, полезных для мозга. Среди них — витамины В1 и В6, фолиевая кислота, фосфор, холин.

4. Брокколи содержит витамин Е и много антиоксидантов, которые защищают клетки мозга от вредного влияния окислительного стресса.

5. Ягоды — важный ресурс антиоксидантов и витаминов, которые тормозят возрастные изменения в мозге.

Ранее стало известно, что употребление более трех яиц на завтрак может повлечь болезни сердца.