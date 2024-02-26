Здоровье 26 февраля 2024, 13:33 Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье «Правда.ру»: употребление более 3 яиц на завтрак может повлечь болезни сердца Freepik

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Недавние исследования показали, что потребление более трех яиц во время завтрака может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6% из-за высокого содержания холестерина. Об этом сообщил портал «Правда.ру».

По словам врачей, оптимальное количество яиц для употребления на завтрак варьируется в зависимости от индивидуальных характеристик, образа жизни и состояния здоровья человека. Умеренное потребление яиц не повлияет на уровень холестерина в крови. Кроме того, диета должна быть сбалансирована и богата различными питательными веществами.

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Ранее диетологи назвали лучшую рыбу для снижения холестерина. По словам врачей, для достижения заметного эффекта ее нужно употреблять два-четыре раза в неделю.