Эксперты пояснили, от чего зависит точность тестов на COVID-19

Тест на коронавирус может не показать правильный результат по нескольким причинам. На точность анализа влияют правила подготовки к взятию проб и то, как получен биологический материал.

Специалист лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал сайту РБК, в каких случаях исследование на COVID-19 будет неточным.

Если мазок взяли неправильно, то, возможно, на зонде окажется недостаточное количество клеток. Пробу берут с задней стенки глотки. Результативность у анализа, которые делает сам пациент при «бесконтактных» тестах, в таких случаях может быть снижена.

«Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки», — отметил Гордеев, посоветовав доверить взятие биоматериала специалисту и следовать правилам подготовки к тесту.

Чтобы шансы на точный результат были выше, за три часа до анализа следует воздержаться от приема пищи и питья. Врачи также не рекомендуют полоскать горло и курить.

«Вышеперечисленные действия могут влиять на количество копий вируса, остающихся на слизистых, а, следовательно, и на результат самого анализа», — пояснила замгенерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина.

Она напомнила: при тестировании на COVID-19 «любой отрицательный результат не гарантирует, что завтра не произойдет заражение». В таком случае уже обследованный человек становится носителем инфекции. Именно поэтому точность анализа зависит еще и от того, соблюдал ли пациент режим самоизоляции.

Влияет на результативность исследования и соблюдение правил транспортировки биоматериала уже после тестирования в лаборатории.

«Важно исключение контаминации, когда генетический материал в образец для исследования попадает из другого образца или с объектов в лаборатории», — заключила Горякина.

Продолжительный иммунитет к коронавирусу вырабатывается всего у 7-8% переболевших COVID-19. Перенесшие болезнь в тяжелой форме зачастую наиболее устойчивы к инфекции.