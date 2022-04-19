Эксперты объяснили, почему вероятность вспышки «стелс-омикрона» в России высока

«Стелс-омикрон» может стать причиной новых пиков заболеваемости. В России возможны вспышки заражений коронавирусом этого штамма, рассказала «Известиям» инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич.

О заразности штамма позволяет судить доля инфицированных медицинских работников, пояснила врач-пульмонолог Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Ольга Марданова. Сейчас медики стали заражаться чаще.

«Врачи — это очень удобная для оценки группа людей. <…> Если заболевает больше медиков, то и людей из всех остальных групп населения заболевает значительно больше», — отметила Марданова.

Она также отметила, что о заразности штамма позволяет судить ситуация в Великобритании. Шанс заразиться велик даже для тех, кто не раз переболел и привился.

Уже сейчас субвариант «стелс-омикрона» — ВА.2 — лидирует среди новых случаев заражения ковидом в России. Его диагностируют в 90% случаев.