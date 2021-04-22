Эксперты объяснили, как проявляется тяжелое течение COVID-19 у детей

Ученые из Пекинского университета обнаружили главные признаки, которые могут указывать на развитие тяжелых последствий COVID-19 у ребенка, написала газета «Известия».

Специалисты изучили данные о развитии заболевания у 203 детей. По их словам, самым главным проявлением ковида является одышка. Кроме этого, эксперты назвали насморк и отклонение от нормы на рентгене грудной клетки. Также настораживающими признаками при развитии коронавируса являются появление сопутствующих недугов, высокая температура тела, кашель, насморк, диарея, а также изменения концентрации С-реактивного белка, сообщил сайт ToDay News Ufa.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился один из сотрудников, который отвечает за проведение эстафеты олимпийского огня в Японии.