Первый случай ковида выявили на эстафете олимпийского огня

Коронавирусом заразился один из сотрудников, который отвечает за проведение эстафеты олимпийского огня в Японии. Об этом сообщило Kyodo.

Это первый тест на коронавирус с положительным результатом, результаты которого получили на церемонии во время эстафеты в префектуре Кагава. Инфекцию подхватил 30-летний полицейский, обеспечивавший порядок на мероприятии.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта и продлится 121 день. Огонь пронесут по всем 859 муниципалитетам в 47 префектурах страны. К церемонии присоединятся почти 10 тысяч человек.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования перенесли на 2021-й из-за пандемии. Главные спортивные соревнования пройдут без иностранных болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.

Две трети японцев считают, что Игры нужно отменить или еще раз перенести, написала «Газета.ru». Однако 24,5% граждан хотят, чтобы соревнования прошли в запланированные даты.