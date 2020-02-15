Эксперты называли признаки нехватки воды в организме

Основные источники — это питьевая вода, содержащаяся в напитках, а также вода, получаемая из продуктов. И метаболическая вода, которая становится результатом переработки организмом углеводов, жиров и белков.

Самый очевидный признак недостатка воды — это жажда. Также симптомами могут стать головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке.

Потребность в воде зависит от большого количества факторов, например, температуры окружающей среды, уровня физической активности, общего состояние здоровья, пола, возраста.

В среднем потребление жидкости для взрослого человека должно составлять 2–4% от массы тела, а для ребенка — 10-15% от массы тела.

Недавно подмосковные врачи напомнили о профилактике ОРВИ: мыть руки перед едой и после улицы, носить защитные маски. Маски нужно менять каждые два часа. Также на иммунитет влияют курение и алкоголь. И не забывайте обращаться к врачу, если появились симптомы простуды.