Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Новая волна распространения коронавирусной инфекции в России продолжает набирать обороты. Когда она может прийти к пику, рассказал в интервью радио Sputnik профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Сейчас каждые сутки в России выявляется больше тридцати тысяч новых случаев заражения COVID-19. Особенно сильно ситуация может обостриться уже в декабре, считает медик. Он добавил, что ориентируется на данные прошлогоднего осенне-зимнего сезона. Тогда волна достигла своего пика именно в начале декабря.

«Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть „жесткие“ цифры. Я мечтаю ошибиться», — сказал он.

В то же время, Чепурнов отметил: пик заболеваемости может наступить уже через неделю, а потом пойти на спад. Точных прогнозов пока не может делать никто. Чепурнов добавил, что пока не может оценить риск достигнуть отметки в 40 тысяч заболевших в день. Все будет зависеть от того, в какой момент на самом деле окажется пик. Чепурнов еще раз подчеркнул, что единственный способ снизить заболеваемость — это своевременная вакцинация.

Ранее директор центра имени Гамалеи рассказал, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше, чем через полгода. По его словам, это не причинит организму вреда. В то же время, сильной пользы слишком ранняя прививка тоже не принесет. Оптимальный срок — именно шесть месяцев.