Эксперт рассказал, какие тесты на коронавирус самые информативные

К молекулярным методам диагностики коронавирусной инфекции относятся ПЦР и LAMP-тестирование. Основным методом во всем мире на данный момент является ОТ-ПЦР. Об этом рассказала агентству «Прайм» заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения считает именно ПЦР-тесты самыми информативными. Тем самым золотым стандартом, который может точнее всего обнаружить коронавирус. Этот способ выявления инфекции используется в ведущих лабораториях, но для этого нужны опытные сотрудники.

Калачева рассказала, что бывают и другие системы тестов. Некоторые из них могут дать результат в течение 45 минут. Но производительность у них совсем небольшая, а стоимость, разумеется, высока.

Точность таких тест-систем на сегодняшний день достаточно высокая — до 99%. Ложные результаты действительно бывают. Чаще всего они происходят потому, что при тестировании нарушены некоторые правила, или сам мазок медик взял некорректно.

На первое место по глубине исследования вакцин внезапно вышла китайская компания Sinovac. Она решилась на беспрецедентный шаг — начать тестировать препараты для профилактики коронавируса на детях от шести месяцев. Как стало известно зарубежным СМИ, первые тестирования будут проходить в ЮАР, с этой страной уже подписаны некоторые соглашения.