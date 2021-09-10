Китайская компания Sinovac испытает вакцину от коронавируса на полугодовалых детях

Китайская фармацевтическая компания Sinovac решила испытать свою вакцину от коронавируса на детях в возрасте от шести месяцев. Как сообщила газета Global Times, это первые в мире клинические испытание 3-й фазы на детях такого возраста.

Испытания будут проводиться вместе с южноафриканским партнером Numolux Group. Исследования организуют на территории ЮАР. Компании уже выступили с совместным заявлением, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Вакцинировать начнут детей и подростков в возрасте от шести месяцев до 17 лет. В ходе испытаний оценят безопасность и эффективность вакцины. Ранее власти Китая уже дали разрешение в экстренных случаях ставить прививку от коронавируса детям от трех лет. Речь идет о вакцине CoronaVac. Во время первых испытаний данный препарат уже продемонстрировал свою эффективность.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число привитых от коронавируса граждан. Два компонента вакцины поставили уже 39,8 миллиона россиян. Тем временем, новосибирский центр «Вектор» разрабатывает универсальную вакцину для профилактики и коронавируса, и гриппа.