Коронавирус признали способным стирать иммунологическую память человека | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Коронавирус признали способным стирать иммунологическую память человека Врач-инфекционист Тимаков объяснил, почему коронавирус стирает иммунологическую память РИА "Новости"

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Коронавирус способен стирать иммунологическую память к перенесенным ранее инфекциям. Об этом врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков сообщил на пресс-конференции в МИЦ «Известия», посвященной началу профилактической кампании против гриппа.

По словам эксперта, это неприятное свойство вируса.

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«Он может <… > стирать память иммунологическую на перенесенные ранее инфекции. И сейчас мониторинг ситуации показывает, что обострение идет и инфекций, которые у нас сидят», — сказал Тимаков.

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В качестве примера он привел вирусы герпес-группы, напомнил о рецидивах ветрянки и опоясывающего лишая, что редко было в доковидные времена.

Он также обратил внимание на снижение иммунного ответа организма после перенесенного коронавируса.

«Понятно, если [иммунитет] снижается, то течение какого-то процесса может протекать более серьезно и более тяжело — я говорю в данном случае про грипп», — заметил эксперт.

Напомним, что «омикрон» оказался заразнее первоначального штамма ковида в четыре раза. Один зараженный «омикроном» в среднем заражает восемь-девять человек.

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