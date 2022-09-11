«Омикрон» оказался заразнее первоначального штамма ковида в 4 раза | 360°

Все новости

Важное

11 сентября 2022, 10:53

Власти Запорожья указали на возможность перезапуска шестого блока ЗАЭС

Выборы

11 сентября 2022, 10:52

Свыше тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье

Реклама

Власть

11 сентября 2022, 10:42

Более 1,5 миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:21

Минобороны России показало работу боевых вертолетов Ми-8

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:14

Глава Энергодара сообщил о штатном электроснабжении освобожденной части Запорожской области

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:06

ВКС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

Спецоперация

11 сентября 2022, 10:01

Кадыров пообещал, что ВС России скоро дойдут до Одессы

Подмосковье

11 сентября 2022, 09:52

Богородский округ с размахом отметил день рождения

Мир

11 сентября 2022, 09:50

Блинкен и фон дер Ляйен обсудили антироссийские санкции по телефону

Здоровье

11 сентября 2022, 09:26

«Омикрон» оказался заразнее первоначального штамма ковида в 4 раза

Директор Центра Гамалеи Гинцбург: штамм «омикрон» оказался в 4 раза заразнее изначального

Читать 360tv в

Один зараженный «омикроном» в среднем заражает восемь-девять человек. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил ТАСС, что этот штамм коронавируса оказался заразнее первоначального в четыре раза.

«„Омикрон“-штамм гораздо более заразный. Один зараженный уханьским штаммом мог заразить в среднем два человека, „омикрон“-штаммом — восемь-девять. Он в четыре раза заразнее. За счет этого идет рост заболеваемости и, соответственно, смертности», — сказал он.

Реклама

По информации Гинцбурга, эффективность западных вакцин против «омикрона» снижается в 30–35 раз, «Спутника V» — в 10 раз. Выходит, что российская вакцина оказалась эффективнее других более чем в три раза.

Реклама

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого отмечал, что ранние симптомы ковида в нынешнюю волну путают с ринотрахеитом — это заложенность носа, першение и боль в горле. Несмотря на общую слабость, человек себя чувствует психосоматически абсолютно комфортно и готов работать, отметил врач.

Коронавирус в России и в мире

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама