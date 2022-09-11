«Омикрон» оказался заразнее первоначального штамма ковида в 4 раза | 360°

Здоровье 11 сентября 2022, 09:26 Поделиться Telegram

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Viber «Омикрон» оказался заразнее первоначального штамма ковида в 4 раза Директор Центра Гамалеи Гинцбург: штамм «омикрон» оказался в 4 раза заразнее изначального РИА «Новости»

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Один зараженный «омикроном» в среднем заражает восемь-девять человек. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил ТАСС, что этот штамм коронавируса оказался заразнее первоначального в четыре раза.

«„Омикрон“-штамм гораздо более заразный. Один зараженный уханьским штаммом мог заразить в среднем два человека, „омикрон“-штаммом — восемь-девять. Он в четыре раза заразнее. За счет этого идет рост заболеваемости и, соответственно, смертности», — сказал он.

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По информации Гинцбурга, эффективность западных вакцин против «омикрона» снижается в 30–35 раз, «Спутника V» — в 10 раз. Выходит, что российская вакцина оказалась эффективнее других более чем в три раза.

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого отмечал, что ранние симптомы ковида в нынешнюю волну путают с ринотрахеитом — это заложенность носа, першение и боль в горле. Несмотря на общую слабость, человек себя чувствует психосоматически абсолютно комфортно и готов работать, отметил врач.

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