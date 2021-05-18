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    18 мая 2021, 16:57

    Эксперт оценил возможность введения жесткого карантина в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга по социальным вопросам Людмила Косткина оценила возможность введения жесткого карантина в городе. Она прокомментировала слова губернатора города Александра Беглова о росте случаев заражения коронавирусом, сообщило радио Sputnik.

    Эксперт оценил возможность введения жесткого карантина в Санкт-Петербурге

    По словам Костиной, рост заболеваемости пока не настолько сильный, чтобы ощутимо повлиять на общую картину. Как она считает, местные жители расслабились. Всплеск, по мнению эксперта, может произойти к осени. Развитие событий будет зависеть от работы врачей и ответственности людей.

    «Если у нас есть свободные койки в больницах и более-менее справляются врачи с количеством пациентов, то на фоне увеличения заболеваемости я бы только напоминала об основных мерах предосторожности», — заявила Костина.

    Она напомнила, что важно мыть руки, обеззараживать поверхности и воздух в общественных местах, а также делать прививки.

    Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что россиянам не следует ждать третьей волны коронавируса, а как можно быстрее вакцинироваться.