Эксперт оценил возможность введения жесткого карантина в Санкт-Петербурге

Эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга по социальным вопросам Людмила Косткина оценила возможность введения жесткого карантина в городе. Она прокомментировала слова губернатора города Александра Беглова о росте случаев заражения коронавирусом, сообщило радио Sputnik.

По словам Костиной, рост заболеваемости пока не настолько сильный, чтобы ощутимо повлиять на общую картину. Как она считает, местные жители расслабились. Всплеск, по мнению эксперта, может произойти к осени. Развитие событий будет зависеть от работы врачей и ответственности людей.

«Если у нас есть свободные койки в больницах и более-менее справляются врачи с количеством пациентов, то на фоне увеличения заболеваемости я бы только напоминала об основных мерах предосторожности», — заявила Костина.

Она напомнила, что важно мыть руки, обеззараживать поверхности и воздух в общественных местах, а также делать прививки.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что россиянам не следует ждать третьей волны коронавируса, а как можно быстрее вакцинироваться.