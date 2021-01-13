Эксперт: не стоит купаться в проруби после коронавируса

Он объяснил, что после инфекции организм ослаблен. Купание в проруби станет для него дополнительной нагрузкой. Сам Ратушный недавно перенес коронавирус, поэтому пока тоже отказался от крещенских купаний.

Кроме того, во многих случаях такие мероприятия проводятся небезопасно, добавил он.

«Сейчас ведь многие годы происходит то, что это стало „гарниром“ к выпивке. Ныряют не столько религиозные люди, сколько просто ради моды. Приходят ночью, купаются. Не огорожено ничего. Там может все что угодно случиться», — пояснил Ратушный.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что зимнее плато по коронавирусу достигнуто в России. Причин для спада заболеваемости пока нет. Он сказал, что пока рано говорить о победе над пандемией. Заболеваемость по стране остается высокой.