Зимнее плато по коронавирусу достигнуто в России. Причин для спада заболеваемости пока нет. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он сказал, что пока рано говорить о победе над пандемией. Заболеваемость по стране остается высокой. Вирусолог напомнил о весеннем пике, когда регистрировали более 11 тысяч случаев в день.

«А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», — отметил ученый. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, объемы вакцинации в данный момент невелики, для того чтобы вакцинировать большую часть населения.

Самый большой прирост заболевших фиксирует в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Недавно плохие новости пришли из Ростовский области. Там зафиксировали более 50 случаев повторного заражения коронавирусом.

За все время эпидемии в России заболели 3 448 203 человека. Из них 2 825 430 выздоровели, 62 804 умерли. За последние сутки (на утро 12 января) COVID-19 подтвердился у 22 934 россиян. Причем чуть более 12,3% — это бессимптомники.