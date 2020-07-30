Эксперт назвал первые признаки онкологии

По данным телеканала «Царьград», есть восемь симптомов, при которых следует обратиться к врачу, чтобы вовремя диагностировать заболевание и начать лечение.

Первый из них — изменение ритма дефекации и мочеиспускания. Также должны насторожить незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения. При обнаружении различных уплотнений там, где их не должно быть, также следует обратиться к врачу. Еще симптомы: нарушение пищеварения, затруднение глотания, изменение внешнего вида родинок и бородавок, затяжной кашель и охрипший голос.

Все эти симптомы могут проявляться по одному, а может быть сразу несколько.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что алкогольные коктейли с газированными напитками — самые опасные и коварные. Это связано с тем, что газация воды позволяет алкоголю эффективнее всасываться в кровь. То есть человек пьянеет гораздо проще и быстрее.