Эксперт назвал частые, но малоизвестные симптомы алкоголизма

Она рассказала, что алкоголь обезвоживает организм, в результате чего портится состояние кожи и ногтей. Кожа начинает шелушиться, а ногти становятся хрупкими и часто ломаются. Также при чрезмерном употреблении алкоголя начинают выпадать волосы, так как плохо усваиваются белки.

Кроме того, алкоголь разрушает микрофлору кишечника, в результате чего падает иммунитет.

Ранее стали известны признаки опасной для здоровья бутилированной воды. Вода из негерметично закупоренной бутылки может быть опасна для здоровья. Если она необычного цвета и неприятно пахнет — покупать ее нельзя. Эта вода испортилась. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По словам собеседницы, перед покупкой воды нужно обратить внимание на маркировку. На этикетке должно быть слово «природная» и информация об источнике происхождения воды и способах ее очистки. Закон не подразумевает другие формулировки.