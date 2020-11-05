Правозащитница Екатерина Гордон публично усомнилась в существовании коронавируса

Российская правозащитница и телеведущая Екатерина Гордон публично усомнилась в существовании коронавируса. На своей странице в Instagram она написала, что высокая смертность связана не с COVID-19, а с отсутствием в регионах должной медицинской помощи и большинства элементарных лекарств.

Она подчеркнула, что это ее «сугубо личное мнение и наблюдение».

«Много ли летальных исходов от Covid среди богатых людей и чинуш? Ну, напомните. Ну, может, я пропустила, или ковид рубит только бедных? Все богатеи спокойненько переболели», — написала Гордон. Екатерина предположила, что от гриппа умирает столько же людей.

Подписчики телеведущей во мнениях разделились.

«Вы не правы. Covid не грипп. Надо сходить волонтером в „красную зону“. Особенно к нам, на периферию. Наш прекрасный ПЦ перепрофилировали под корону. И весь коллектив роддома работает теперь в роддоме-ковидарии. Кто отрицает ковид — тот категорически эгоист. И… в остальном я с вами согласна», — написала elena.f.shustikova.

Другой комментатор высказался резче.

«Жаль Катерина, что вы не болели. Вот меня только отпускать начало, страшно, однако, было, состояние, так скажем, не очень, и, кстати, без температуры с поражением легкого. А дома четверо детей», — ответила телеведущей gorban3566

Нашлись и те, кто разделяет позицию ковид-диссидентки. Они считают, что коронавирус никогда не был выделен и не проверялся на патогенность.

«Изучите работы независимых ученых, в особенности Нобелевского лауреата Стефана Скольо. Ковида как такового нет», — написал фолловер под ником yalublusebya2.

Единомышленники Екатерины Гордон посетовали, что «верующих в ковид» очень много, и они очень агрессивны.

«Когда им высказываешь свое мнение, они возмущаются очень сильно. Готовы тебя порвать. Я уже просто пресекаю любые начинания в разговорах о ковиде. У меня своя матрица. Люблю Вас! Здоровья и Мира!» — сообщила svetlana_v_frolova.

В конце октября заразившийся коронавирусом словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видео, на котором попросил подписчиков не слушать ковид-диссидентов и через несколько часов умер.