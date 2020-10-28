Заразившийся блогер записал видео с призывом не верить ковид-диссидентам. Через несколько часов он умер

«Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобным. Живым примером того, что такое COVID-19, являюсь я. Сегодня скорая помощь должна отвезти меня в больницу, потому что мое дыхание очень сильно ухудшилось», — заявил блогер.

Мужчина очень тяжело дышал и с трудом выговаривал слова. Он кашлял, но продолжал смотреть в камеру и просить подписчиков поверить в то, что коронавирус — это не шутка или преувеличение.

«Я был бы очень рад, если бы наконец всех людей, которые не верят и думают, что коронавирус — это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда. Знаете, что самое худшее? Хуже всего то, что жертвами становятся невинные люди. Я не знаю, что со мной будет, но я хотел вам об этом рассказать. Не поддавайтесь влиянию, берегите себя. Обязательно носите маски», — практически прохрипел Кметьо.

Мужчина попросил пожелать ему сил, удачи и «подержать за него кулачки». Он признался, что не знает, что с ним будет дальше. Кметьо умер спустя шесть часов после своего эмоционального видеообращения в больнице. Мужчине было 47 лет.

В апреле от COVID-19 умер 37-летний российский физик Данила Тлисов. Он скончался в больнице в Коммунарке. Перед смертью он переписывался со своими друзьями, рассказал о высокой температуре, которую медики никак не могли сбить, признался, что ему трудно набирать текст, и попросил максимально беречься.

«Пока только динамика ухудшения. Короче, вы там самоизолируйтесь, ну его так болеть. Используй антисептик каждый раз, как что-то трогаешь в общественном месте», — обратился к близким ученый.

Плохо он себя почувствовал в марте, когда вернулся из Женевы. Он постоянно ездил работать в Европу, где участвовал в экспериментах с адронным коллайдером.