Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после прививки «ЭпиВакКороной» выявили у 79% вакцинированных добровольцев. Промежуточные испытания препарата центра «Вектор» показали его безопасность и эффективность.

Предварительные результаты исследования второй зарегистрированной в РФ вакцины узнала газета «Известия».

В промежуточный отчет включили 2999 человек. Из них 2253 сделали прививку «ЭпиВакКороной», еще 746 ввели плацебо.

С каждым из добровольцев провели девять встреч. Специалисты наблюдали за состоянием пациентов и брали необходимые пробы. Особенно важными сочли встречу после первичной вакцинации, пятую, после второй прививки и девятую — на 42-е сутки. К последней должны выработаться антитела IgG к коронавирусу. Их нашли у 79% привитых.

«Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины», — пояснила замруководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Она призвала не путать показатель с эпидемиологической эффективностью. Последнюю высчитывают по особой формуле, исходя из других данных.

«Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность», — сказала Непомнящих.

По данным по антителам IgM, которые вырабатываются во время активного COVID-19, стало очевидно, что «ЭпиВакКорона» никого не инфицирует. После независимой проверки вакцину признали не только безопасной, но и действенной.