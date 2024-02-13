Здоровье 13 февраля 2024, 01:28 Двухдневная магнитная буря накроет Землю 13 февраля Астроном Богачев: на Землю 13 февраля обрушится двухдневная магнитная буря Unsplash

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Во вторник, 13 февраля, на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. В эти дни есть шанс увидеть северное сияние. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, крупные выбросы солнечного вещества произошли 10 и 11 февраля. До Земли они дойдут в ночь на вторник, 13 января. После этого геомагнитная обстановка на планете ухудшится приблизительно на двое суток.

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Своего пика геомагнитные возмущения достигнут в середине дня вторника. Мощность бури составит уровень G2 по пятибалльной шкале.

Когда солнечные выбросы дойдут до Земли, может возникнуть эффект северного сияния, добавил Богачев. Вероятность такого явления составляет 20-30%.

В понедельник, 12 февраля, нижегородцам пообещали пятибалльную магнитную бурю. Пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов предупредил, что люди с метеозависимостью и сердечнососудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение состояния и посоветовал заранее подготовить лекарства.